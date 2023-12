Biella, da "Il Lanificio" i consigli di Marco per un abbigliamento di classe FOTO

Luci, alberi, neve e temperature più rigide hanno fatto ufficialmente scattare il countdown per il giorno più magico dell’anno. Natale è ormai alle porte e come ogni anno c’è chi si è portato avanti con largo anticipo per i regali, ma c’è anche chi ha iniziato a pensarci solo dopo l’8 dicembre o forse non ci ha ancora pensato.

Come scegliere quindi i regali giusti senza stress a pochi giorni dal Natale?

Niente panico, il nostro stylist Marco torna per darci utilissimi consigli last minute su come stupire con effetti speciali i propri cari, amici e conoscenti.

“L’essenziale è puntare tutto sulla qualità e il made in Italy” inizia Marco. “Spesso si ricevono tanti regali che finiranno per essere dimenticati ed è invece importante scegliere in base all’utilità del capo. Gli accessori trendy e caldi realizzati con materiali eccellenti come il cashmere e la seta in questo caso fanno davvero la differenza”.

Via libera quindi a regali amati sia dell’universo maschile che femminile come sciarpe, cappelli, guanti e per più stilosi pochette, ascot e mantelle raffinate, sofisticate e mai banali.

Partiamo dai regali per lui

“Per un uomo che fa dello stile e dell’eleganza una ragione di vita consiglio un accessorio unico e originale come l’ascot in pura seta tornato di grande tendenza negli ultimi mesi. E poi ci sono le mie preferite: le sciarpe tartan in 100% cashmere in pieno stile british amatissime da uomini eleganti e in piena tendenza anche tra i giovani. Per chi invece cerca il classico “pensierino” consiglio di optare per una pochette in seta semplice e d’effetto”.

E per le donne particolarmente attente e difficili da stupire?

“Dipende molto dallo stile! Una mantella in 100% cashmere nelle tonalità classiche sarà senz’altro un regalo gradito dalle donne più raffinate e chic mentre le più dinamiche apprezzeranno guanti, sciarpe e berretti in cashmere coloratissimi e soprattutto caldi!

Grazie Marco per le dritte, ma prima di augurarci buone feste dove possiamo trovare queste idee regalo? “Ho trovato tantissimi accessori nello store IL LANIFICIO di via Cernaia 40 aperto anche domenica 17 e domenica 24 dicembre oppure online sul sito www.illanificio.it”

Buone feste e appuntamento alla prossima rubrica!

www.illanificio.it