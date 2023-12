Uib, Michele Tolu confermato Presidente Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici

La Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici dell'Unione Industriale Biellese, che si è riunita nei giorni scorsi, ha confermato all'unanimità Michele Tolu alla presidenza della Sezione. In carica dal 2018, anno in cui è stata fondata la Sezione, Tolu è fondatore e amministratore delegato di OrangePix.

Il commento del Presidente. "Sono grato della fiducia da parte dei rappresentanti della sezione che, con impegno e determinazione, prosegue la sua attività nel segno della continuità ma anche del rinnovamento. Infatti sono entrate a far parte della sezione nuove aziende associate, appartenenti a settori diversi ma accomunate dall'attività a servizio delle imprese: si tratta di una novità importante che potrà rendere ancora più proficuo il dialogo all'interno della sezione per fare emergere punti di vista diversi, per un confronto arricchente e un networking ancora più stimolante".

Le nuove cariche. Fanno parte del nuovo Consiglio direttivo della Sezione: Alberto Cristofari, Avbrain Srl; (nominato anche come Rappresentante della Sezione nel Comitato Piccola Industria); Alessandro De Pieri, Koodit Srl; Franco Borlo, Robinson Srl; Mauro Canazza, Canazza & C. Srl; Mirco Berbiglia, Anthea Spa (nominato anche come Rappresentante della Sezione nel Comitato Piccola Industria); Vittorio Botto Steglia, Recoplast Srl.