Vigliano, tamponamento tra due auto in via Milano: ci sono dei feriti (foto di repertorio)

Tamponamento tra due auto a Vigliano Biellese, con feriti trasportati al Pronto Soccorso in codice verde. È accaduto ieri mattina, 13 dicembre, in via Milano. Soccorsi dal 118 due persone, rimaste lievemente contuse nell'impatto. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.