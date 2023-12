È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto intorno alle 12 di ieri, 13 dicembre, nel comune di Cavaglià.

Stando alle prime ricostruzioni, due mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento ma uno si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro. In seguito, è stato fermato tra i paesi di Cerrione e Sandigliano dai Carabinieri. In atto i consueti rilievi circa l'accaduto.