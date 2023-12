Anziana in difficoltà in casa, arrivano i Vigili del Fuoco. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi, 14 dicembre, a Biella. Stando alle informazioni raccolte, la pensionata sarebbe caduta a terra e non sarebbe più riuscita a rialzarsi. Sul posto, oltre alle squadre di Biella, anche i sanitari per la prima assistenza.