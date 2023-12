Per Natale la Banca del Giocattolo: tutti gli sportelli per fare un dono a chi è in difficoltà.

A Biella anche quest’anno torna la Banca del Giocattolo, che raccoglie giocattoli nuovi e usati (in buono stato), per fare un dono a chi ne ha bisogno. Durante il periodo pre-festivo l’iniziativa abbraccia l’intero territorio biellese, che mobilita la comunità a favore del supporto reciproco e dello spirito di solidarietà. Non solo enti pubblici ma anche associazioni e privati, che accolgono l’iniziativa offrendo il loro sportello.

Di seguito l’elenco completo degli sportelli dove sarà possibile, nel mese di dicembre, consegnare i giocattoli:

Ricordiamo che le sedi di Biella Vaglio - strada Cantoni Nicodano e Sella 8/b e Valle Mosso - via Sella 2 saranno aperte nel mese di dicembre tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 12.

Sarà possibile contattarci al seguente cell 333-4414026 oppure potete scrivere al nostro indirizzo mail: bancadelgiocattolo@gmail.com La Banca del Giocattolo sarà presente ai seguenti eventi:

- allestimento Albero di Natale all’ingresso dell’Ospedale degli Infermi di Biella, in collaborazione con AVIS – Biella dal giorno 8/12

- Sabato 23/12 ore 15 Stadio Lamarmora: BABBO NATALE PARACADUTISTA

l’Associazione Nazionale Paracadutisti di Biella farà scendere dal cielo Babbo Natale con i suoi aiutanti, per consegnare a tutti i bambini presenti un dolce regalo.

Sarà presente anche il percorso AIB-LAND, a cura dei volontari AIB di Roppolo.

- Sabato 06/1 dalle ore 14.30 Biella Riva piazza S. Cassiano: ArrrrRIVA la BEFANA

Giochi e animazione in attesa che la Befana si cali dal Campanile della Chiesa di San Cassiano, in collaborazione con Ente Manifestazioni Biella Riva e Pro loco Biella Valle Oropa.

- BIELLA CENTRO COMMERCIALE GLI ORSI DAL 1/12 AL 7/01.

Di seguito l’elenco dei comuni che hanno aderito alla raccolta:

- AILOCHE c/o Municipio

- BENNA c/o Municipio nei giorni 4-6-7-8-9 DICEMRE

- BRUSNENGO c/o Municipio

- BORRIANA c/o Municipio

- CANDELO c/o BIBLIOTECA LIVIA POZZO

- CASTELLETTO CERVO (RACCOLTA dal 10/12 al 7/01 c/o le SCUOLE

- CASAPINTA c/o Municipio

- CALLABIANA c/o Ristorante Erbavoglio

- CAVAGLIA’ c/o Municipio fino al 11/12

- CREVACUORE c/o Municipio

- CASTELLETTO CERVO c/o Municipio

- CERRETO CASTELLO c/o Municipio

- COGGIOLA c/o Municipio

- COSSATO VILLA RANZONI (2/4/5/7 DICEMBRE)

- CURINO c/o Municipio

- DONATO (RACCOLTA BIBLIOTECA MARTEDI E SABATO)

- GRAGLIA (RACCOLTA VIA MARCONI 6)

- MONGRANDO (RACCOLTA DAL 1/12 AL 7/12 PRESSO L’ASS. ALVEARE VIA M. LIBERTA’

- PIATTO c/o Municipio PRAY c/o Municipio PORTULA c/o Municipio

- QUAREGNA c/o Municipio

- RONCO BIELLESE c/o PRO LOCO

- SANDIGLIANO c/o Municipio 7/12

- SORDEVOLO c/o Municipio e le scuole del paese fino al 22/12

- SOSTEGNO c/o Municipio

- TAVIGLIANO c/o Municipio

- TORRAZZO c/o Municipio DAL 2/12 AL 7/12 VALDILANA c/o Municipio

- VIGLIANO c/ov BIBBLIOTECA DAL 3 AL 6/12

- VIVERONE e ZIMONE 2/12 e 9/12 c/o MAGAZZINO COM. AGORA’

- ZUMAGLIA c/o Municipio nei giorni 11-13-15-16 dicembre

- Istituto Comprensivo VIGLIANO B.SE (RACCOLTA 20/22 DICEMBRE DALLE 8.30 ALLE 14.00 )

- SCUOLA INF. Ten. Aldo Sola SCUOLA PRIMARIA Mosso SCUOLA PRIMARIA S.Quirico

- SCUOLA SEC. 1 GRADO Dante Alighieri SCUOLA PRIMARIA ZUMAGLIA Via Roma

La raccolta sarà inoltre possibile presso i seguenti sportelli della BIVERBANCA:

- Biella Ag.8 Via Lamarmora

- Biella Filiale Principale Via Lamarmora Biella Ag. 1 Via Torino

- Biella Ag. 4 Via Rosselli Biella Ag. 3 Via Dante Biella Ag.2 Chiavazza Cossato

- Andorno, Occhieppo Inferiore, Vigliano Biellese, Mongrando.

Ringraziamo anche le seguenti aziende che stanno facendo delle raccolte di giochi all’interno delle proprie attività:

- Lanificio F.lli Piacenza

- Lanificio F.lli Cerruti

- Manuex

- Bottega Verde

- Mondoffice

Il Direttivo della Banca del Giocattolo ringrazia tutti i volontari che si renderanno disponibili nei vari sportelli.