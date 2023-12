Oropa, dialogo tra il rettore Berchi e il patriarca di Gerusalemme dei Latini Pizzaballa

Venerdì 15 dicembre alle 21, nella Sala Frassati di Oropa e sul canale you tube del santuario verrà trasmesso in streaming il dialogo tra il rettore Don Michele Berchi e S.B. Pierbattista Pizzaballa OFM, Patriarca di Gerusalemme dei Latini (già Custode di Terrasanta dal 2004 al 2016), recentemente nominato Cardinale da Papa Francesco. Il cardinale Pizzaballa, con la sua profonda conoscenza della regione, condividerà la sua esperienza sulla complessità delle dinamiche politiche, sociali e religiose che stanno devastando la Terrasanta.

La domanda che intendiamo porci con questo incontro non è “Dov’è Dio?” ma “Dov’è l’uomo?” «Cosa abbiamo fatto della nostra umanità? Cosa abbiamo fatto della nostra vocazione, del rispetto dei diritti della persona e della crescita della persona? Queste sono le domande che ci dobbiamo fare. Oggi non ha molto senso andare a scavare su cosa abbia portato a questa situazione. Siamo in una fase nuova, drammatica – commenta Padre Pizzaballa in un’intervista per il sito Pro Terra Sancta – Sarà difficile dopo questa guerra ricostruire un minimo di fiducia tra le due parti. Ma questa è una necessità perché israeliani e palestinesi rimarranno qui. Ci vorrà molto tempo, pazienza e l’opera di tante persone di buona volontà».

A pochi giorni dalla celebrazione del Santo Natale, questo incontro d’Avvento sarà uno spunto di riflessione su come la fede e la preghiera possano contribuire ad aprire il cuore per promuovere la pace e la comprensione in un contesto così delicato come quello della Terrasanta, che ha visto la nascita di Gesù più di 2000 anni fa. Iniziativa in collaborazione con “Suonate le campane”. L’incontro si potrà seguire in streaming nella sala Frassati di oppure sul sito e sul canale you tube del Santuario.