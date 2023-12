Biella, documenti d’archivio: uno sguardo ottocentesco al torrente Cervo

Oggi mostriamo un documento conservato nell’archivio cartaceo della Fondazione Sella, nel Fondo Lanificio Maurizio Sella; il disegno acquarellato, descritto come Tipo regolare e dimostrativo del Corso del torrente Cervo comprensivamente a quello del torrente Oropa dalla regione del Bardone nel territorio di Biella sino al limite di quello di Chiavazza, è del 1818. L’edificio raffigurato in rosso, sulla riva sinistra del torrente Cervo, venne edificato dal 1695 al 1700 dalla Congregazione del Santuario di Oropa come filatoio di seta, lanificio e albergo di virtù per dare lavoro e abitazione a ragazze indigenti. Il filatoio rimase attivo fino alla vendita dell’edificio, avvenuta tra il 1835 e il 1838 da parte della Congregazione a Agostino Crolle e a Maurizio Sella. Quest’ultimo vi fondò il suo lanificio a ciclo completo.

Nella Sala Mostre del Lanificio Maurizio Sella – in via Corradino Sella 10 a Biella – da oggi, giovedì 14 dicembre dalle 17 alle 20, potrete approfondire la storia della seta attraverso documenti, tessuti, abiti, macchinari tratti da collezioni archivistiche di diversi musei, imprese e fondazioni. Sarà raccontata la seta nel Biellese – con un focus sulla filanda di Oropa che proprio qui ebbe la sua sede – collocata nel più ampio contesto della sua storia e delle tante sue realtà, dall’Italia all’Estremo Oriente.