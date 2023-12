La stagione di Interscambi Coreografici prosegue nel Biellese con il Gala di Natale: “Scritto sul mio corpo”.

La stagione 2023-24 di Interscambi Coreografici nel Biellese, a cura della Fondazione Egri per la Danza, prosegue con due importanti appuntamenti, a cavallo tra la fine dell’anno e il 2024.

Venerdì 15 dicembre è il turno del Gala di Natale, a Vigliano Biellese: in occasione delle festività natalizie, la Fondazione Egri per la Danza festeggia insieme al pubblico con un doppio appuntamento, alle 19.30 e alle 21, per uno spettacolo frizzante, energico e ricco di giovani talenti. La Compagnia EgriBiancoDanza presenterà il balletto “Beyond Water Borders", condividendo il palco, nella prima replica, con l’Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese e nella seconda con le principali scuole di danza del territorio, in particolare Opificiodellarte, L’Arabesque Danza e M.O.B. Dance Studio. A salire sul palco saranno inoltre i danzatori del programma AFED – Alta Formazione Egri Danza.

Il Gala di Natale sarà dunque un’occasione di incontro e di festa, ma anche un’opportunità, per i giovani talenti delle scuole di danza, di confrontarsi con i professionisti della Compagnia EgriBiancoDanza. A conferma della centralità del tema della formazione all’interno della stagione 23/24 di Interscambi Coreografici, la Fondazione, grazie al Bando “Per chi crea” gestito da SIAE, avrà inoltre l’opportunità di far sperimentare la danza agli studenti dell’I.C. di Vigliano Biellese nel corso dei prossimi mesi, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al Teatro.

La programmazione prosegue poi nell’anno nuovo con un altro importante appuntamento, che vede di nuovo protagonista la Compagnia EgriBiancoDanza: domenica 14 gennaio alle ore 21, al Teatro Comunale di Cossato andrà in scena “Scritto sul mio corpo”: produzione della compagnia EgriBiancoDanza, presenta al pubblico una liturgia corale sulle esperienze interiori e sulla fragilità della condizione umana, permeata da un desiderio-necessità di creare un dialogo con il pubblico.

Lo spettacolo nasce da una sperimentazione, realizzata durante l’esperienza delle restrizioni e del distanziamento sociale degli anni della pandemia, che ha visto interagire danzatori, spettatori e coreografo nella creazione di una “coreografia condivisa” sviluppata grazie all’interazione tra creazione coreutica e commenti ed esperienze del pubblico. Opera di Raphael Bianco, la coreografia presenta la colonna sonora originale firmata dai BowLand, band di origine iraniana che unisce elementi di musica elettronica e trip hop, finalisti dell’edizione 2018 di X-Factor.