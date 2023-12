Vaccini Covid-19, Open Day di ASL Biella

L’Azienda Sanitaria Locale di Biella, nell’ambito della campagna vaccinale promossa dalla Regione Piemonte, ha organizzato due “Open Day” dedicati ai vaccini anti-COVID per le giornate di venerdì 22 e 29 dicembre. Gli eventi a porte aperte saranno accessibili presso il Dipartimento di Prevenzione di Via Don Sturzo 20 dalle ore 10.00 alle 12.00.

Sulla base dell’ultima Circolare Regionale del 23/11/23 l’offerta della vaccinazione contro il COVID è rivolta a tutta la popolazione. Si ricorda che la campagna nazionale vaccini anti-COVID si avvale delle nuove formulazioni monovalenti del vaccino Comirnaty, adattate alle nuove varianti del virus.

Per le categorie aventi diritto, su richiesta, può essere associata la vaccinazione anti-influenzale. Si ricorda che la sola vaccinazione anti-influenzale, non associata all’anti-COVID, può essere effettuata presso l’Ambulatorio del proprio Medico di Medicina Generale (MMG) e presso le Farmacie del territorio che hanno dato la loro adesione e che sono indicate negli appositi elenchi disponibili anche on-line.

Gli "Open Day" si aggiungono all'ordinaria attività di vaccinazione su prenotazione tramite piattaforma regionale ilpiemontetivaccina.it