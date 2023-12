Mercatino degli Angeli, boom di presenze a Sordevolo: 16mila ingressi e oltre 200 espositori

Si è conclusa domenica, in data 10 dicembre, dopo sei giornate, la XXI edizione del Mercatino degli Angeli. Un vero successo l’appuntamento di quest’anno con Sordevolo che ha permesso al paese di festeggiare, in attesa del Natale, con numerosissimi visitatori provenienti da ogni parte della provincia e ben oltre: sono stati infatti 16000 gli ingressi registrati e 400 spazi riservati agli oltre 200 espositori che si sono alternati durante le date in cui il Mercatino è stato aperto al pubblico.

Alberto Monticone, in qualità di sindaco, non può che essere contento dell’ottima riuscita di questa edizione, di come questo abbia permesso di far conoscere ancora di più il paese della Valle Elvo e di promuovere tutte le sue iniziative culturali che ormai sono parte integrante della crescita del paese sul territorio. I numeri sono stati importanti non solo nell’ottica degli ingressi registrati nello spazio espositivo, ma anche all’interno del paese vero e proprio; sia per quanto riguarda i due musei stabili, Archivio Lanifici Vercellone e Passione di Sordevolo (il quale ha registrato 1080 ingressi), che le esposizioni artistiche temporanee ospitate tra il Palazzo Comunale e la Biblioteca Civica: “Arte sotto l’albero”, “Quando l’acqua gioca con la neve” e “Emozioni nel legno”.

L’installazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, novità di quest’anno, è stata un'ulteriore attrattiva all'interno del Mercatino e anche in questo caso i numeri registrati hanno dimostrato quanto questa scelta sia stata apprezzata dai visitatori. Non manca certo di ringraziare l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, la ProLoco e il gruppo di volontari che, grazie a impegno e dedizione, hanno reso questo successo possibile. Si dice estremamente soddisfatta anche Flaminia Perino, direttore dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e ci tiene a ribadire come il Mercatino non sia un evento solo dell’Associazione, ma un’occasione speciale al servizio del paese e dei sordevolesi. È stato anche per lei indubbiamente gratificante vedere le strade del paese riempirsi di visitatori intenti a godersi la ricca offerta culturale proposta dal programma di attività collaterali.

I commenti positivi degli ospiti e degli espositori, conclude Perino, hanno dimostrato ancora una volta che il lavoro svolto dall’Associazione, dal gruppo di oltre cento volontari e il programma nella sua interezza sono stati apprezzati. Non resta quindi che festeggiare per il risultato, godersi il periodo di festività, e dedicarsi alla preparazione degli eventi programmati per il 2024. Si associa a questo sentimento anche il responsabile del Mercatino, Andrea Fogliano, che, dopo aver espresso gratitudine per la prontezza e l’impegno dei volontari, si augura di ripetere questo successo anche il prossimo anno.

Per concludere Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, si accoda al generale senso di soddisfazione riguardo allo svolgimento dell’edizione 2023 del Mercatino. L’evento non solo rappresenta una grande occasione di promozione sul territorio per il paese, ma anche un momento di forte aggregazione sociale. Vederne quindi il successo, grazie anche al meteo favorevole che ha permesso ai visitatori di godersi il paese e la sua cornice di splendide montagne, è sempre appagante. Rubin Pedrazzo ci tiene infine a ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito alla riuscita della XXI edizione del Mercatino degli Angeli, con particolare enfasi per il gruppo di oltre cento volontari impegnati.

Grazie all’amministrazione comunale e al sindaco Alberto Monticone e alla Pro Loco, a tutti gli espositori e agli sponsor, all’Associazione Auto Storiche “Turbolenti”, ai gestori della pista di pattinaggio e ai gestori del ristorante Pratovalle. Grazie alle artiste e agli artisti che hanno esposto le loro opere e che si sono esibiti sul palco, agli Istituti Comprensivi e ai loro cori. Grazie a Beppe Gandolfo e alla troupe di Italia 1. Grazie all’Associazione ANPS della Polizia di stato, all’Associazione ANC dei Carabinieri, al Comandante della Polizia locale Pasquale Santo, alla Protezione Civile. Un grazie particolare a chi ha garantito con professionalità l’ordine pubblico: Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di finanza. Grazie al Comune di Biella.