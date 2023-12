Giornata dedicata agli scomparsi, a Biella gli edifici si colorano di verde FOTO

In occasione della Giornata nazionale dedicata agli scomparsi, istituita nel 2019 dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, molti gli edifici pubblici e i monumenti illuminati di verde, colore della speranza. La ricorrenza si pone l’obiettivo di accrescere la conoscenza del fenomeno e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di segnalare tempestivamente per favorire il buon esito delle ricerche.

I più recenti dati evidenziano una costante crescita dei casi di scomparsa tra i quali, quasi l’80%, vedono coinvolti minori. Al medesimo fine l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo quest’anno ha lanciato la nuova edizione della campagna di comunicazione "Quando qualcuno scompare", realizzata in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (Die) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel video della campagna si evincono informazioni essenziali come il riferimento al Numero Unico di Emergenza (N.U.E.) 112, da contattare immediatamente in caso di scomparsa, oltre ad ulteriori suggerimenti utili per i casi che coinvolgono persone anziane o minorenni. Ancora, il predetto Ufficio ha realizzato una apposita brochure, scaricabile dal sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo, volta a fornire preziose indicazioni sulle misure da adottare per prevenire l’allontanamento di persone affette da deficit cognitivi, sindrome di Alzheimer o altre disabilità e su come agevolarne la ricerca e il ritrovamento in caso di scomparsa.

La ricorrenza è pertanto un’utile occasione per mantenere viva l'attenzione su un fenomeno estremamente complesso e rilevante che va oltre gli ambiti di stretta competenza degli “addetti ai lavori”. Anche la Prefettura di Biella e la caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Biella si sono illuminate di verde in segno di vicinanza e solidarietà alle famiglie degli scomparsi, solidarietà e vicinanza manifestata anche da tutte le altre Forze di Polizia.