Candelo rinnova il protocollo d’intesa con Film Commission: promozione territoriale.

Il Comune di Candelo ha rinnovato il protocollo d’intesa con Film Commission, già sottoscritto nel 2021, per altri tre anni, fino a dicembre 2026.

Questi i principali risultati ottenuti nel corso di questi anni:

- promozione della location sui canali social di Film Commission: il Ricetto è stata una delle prime location da cui sono partite le campagne di promozione;

- format TV art rider (2021): video girati a Candelo e promossi su canali Raiplay;

- "Ritratti di Cinema" mostra in collaborazione con Cinema Verdi presso il nostro Ricetto, insieme a diversi altri progetti sempre in collaborazione con Cinema Verdi;

- Partecipazione al progetto regionale "Ciak! Piemonte che Spettacolo" (2021-22) video dedicato al Ricetto e partecipazione al Torino Film Festival;

- "Al termine della notte", Docufilm, girato al Ricetto e presso Villa Mares (2023) con Fondazione Bersezio e Fondazione Fila Museum.

In particolare si segnala il progetto “Ciak! Piemonte che spettacolo” che, attraverso la realizzazione di clip e cortometraggi d’autore, ha trasformato in set cinematografici alcuni dei più importanti luoghi-simbolo d’arte e cultura del Piemonte, tra cui il Ricetto di Candelo. Presso Candelo è stato infatti realizzato il film “NEVER SAW TRUE BEAUTY TILL THIS NIGHT” di Enrica Viola – realizzato da UNA Film e dalla Compagnia blucinQue – Fondazione Cirko Vertigo, in collaborazione con Piemonte Movie, presentato in occasione del Torino Film Festival del 2021. Il filmato è stato diffuso dalle Agenzie Turistiche locali del Piemonte, da Visit Piemonte, sugli schermi delle metropolitane di Roma, Brescia, Genova e Milano e nei più importanti aeroporti d’Italia e anche ai visitatori dell’evento internazionale Eurovision Song Contest 2022 a Torino.

Film Commission Torino Piemonte è una Fondazione senza fini di lucro, voluta e sostenuta finanziariamente dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte, che ne sono i soci fondatori. Operativa da settembre 2000, ha come scopo la promozione della Regione Piemonte e del suo capoluogo, Torino, come location e luogo di lavoro d’eccellenza per la produzione cinematografica e audiovisiva, attraverso l’attrazione sul territorio di produzioni italiane ed estere, e nello stesso tempo il sostegno all’industria locale, creando costantemente opportunità di lavoro per chi opera nel settore.