Biella, ecco 30.600 euro a favore delle associazioni sportive. Moscarola: “Promossa l’immagine della città”

Nel corso dell'ultima Giunta comunale è stato deliberato di sostenere economicamente le Associazioni Sportive, le quali hanno presentato eventi di elevata qualità tecnico-sportiva ed organizzativa, contribuendo a promuovere le varie discipline; nonché l’immagine della città e territorio biellese, della regione Piemonte e dell’Italia, mediante l’assegnazione di un contributo volto alla parziale copertura del disavanzo, per un importo complessivo pari ad euro 30.600,00.

Nello specifico sono stati erogati 3.100 euro alla Pro loco Biella Valle Oropa; mentre sono stati assegnati 3.000 euro al Bear Wool Volley per l'organizzazione dell'edizione numero 18 del torneo internazionale di volley giovanile disputata dal 3 al 5 gennaio 2023 e all'U.C.A.B., che si è presa carico dell'edizione numero 81 della corsa ciclistica Torino Biella – 27° Giro della Provincia di Biella. Duemila euro andranno alla Boxing Club Biella per "Boxe in piazza Duomo" e la XVIII edizione di "Boxe sotto le stelle"; al Tennis Lab per l'organizzazione della Junior Next Gen e del torneo internazionale ITF con montepremi di 25.000 euro; al circolo I Faggi Tweener per il torneo internazionale giovanile Tennis Europe Under 16; al team Rally Lana Alive per il 36° Rally Lana; al sodalizio del Biella Rugby per il 16° torneo dell’Orso; mentre 1.500,00 se li sono accaparrati la società ginnastica La Marmora per la gestione dei campionati Regionali di Ginnastica Ritmica disputati il 7, 8, 14 e 15 ottobre 2023; l'Automobile club Biella per il 1° Rally della Lana Revival 1973-2023; il Biella Rugby per i Giochi Nazionali Rugby Flag; il Gruppo Amici Corsa Pettinengo per il Circuito Città di Biella e il Climb Runner per il "Vertical Tovo". Infine riceveranno 1.000,00 euro l'Asd Ponderano per il 24° Memorial Vittorio Pozzo; l'Asd Oropa Outdoor per il pattinaggio su ghiaccio "Troll il magico villaggio"; la Pugilistica Biella Boxe per "Boxe Pro-donne sul ring" e la Fit for you per l'organizzazione dell'evento "La Boxe è Donna".

“Fin dall'insediamento il mio Assessorato ha scommesso a 360 gradi nello sport indipendentemente dal fatto che si declinasse in grandi eventi, piccoli eventi o eventi di base - dice l’assessore allo Sport e vice sindaco Giacomo Moscarola -. Oggi, a distanza di quattro anni, possiamo dirlo con certezza e possiamo anche aggiungere che non solo i grandi eventi generano ricadute eccezionali, cosa che fanno, ma che anche quelli più piccoli, che richiedono investimenti minori, sono veri e propri moltiplicatori di ricadute. Inoltre molti di questi contributi privilegiano soprattutto l’attività giovanile, cosa che ci sta particolarmente a cuore; senza dimenticare gli eventi femminili, come quelli della boxe. Il turismo sportivo fa leva su caratteristiche specifiche del nostro territorio, come la disponibilità di una rete di impianti sportivi in grado di offrire una articolata gamma di opportunità ludico-sportive, e la presenza nel Biellese di territori a vocazione turistico-sportiva, sempre di più in grado di fornire un'offerta turistica di qualità, con elevati standard nell'ambito dell'accoglienza ricettiva”.