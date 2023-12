Strona: Open Day alla scuola primaria di Strona, lunedì 18 dicembre

La Scuola Primaria di Strona si trova in una splendida posizione panoramica e la collina che la circonda è il contesto ideale per studiare in un ambiente sicuro e naturale, completamente recintato con ampie zone per svolgere attività didattiche, motorie e di svago. L’edificio scolastico è strutturato su due piani ed al suo interno trovano posto 6 aule per la didattica, tripli servizi, un laboratorio di informatica dotato di tablet e pc individuali, una spaziosa e colorata sala mensa ed una grande palestra molto attrezzata. Lampade a led, asciugamani elettrici, pannelli solari, raccolta differenziata e progetti dedicati all’ambiente sono il denominatore comune per il risparmio energetico e l’attenzione verso l’ambiente.

I diversi progetti di istituto saranno le esperienze creative che permetteranno di trasformare le giornate a scuola in momenti sereni di crescita. L’Amministrazione Comunale provvede annualmente a rinnovare gli arredi, sostiene e finanzia i progetti didattici e collabora con le istituzioni scolastiche per garantire ottimi servizi a sostegno della didattica e quest’anno, in particolare, ha adeguato tutti gli spazi alle normative Covid-19 per la tutela della salute degli alunni.

La Scuola è conosciuta per la qualità dell’offerta didattica, per le molteplici attività e la bella posizione e accoglie i bambini da tutto il circondario SERVIZI: PRE e POST SCUOLA, MENSA, TRASPORTI E’ attivo il servizio gratuito di pre-scuola dalle ore 7,30 alle 8,15 e post scuola dalle ore 16.15 alle ore 18.00. E’ attivo il servizio mensa, che fornisce i pasti anche alla scuola dell’Infanzia. E’ attivo il servizio di trasporto con lo scuolabus (nuovo) Scuola Primaria di Strona Frazione Fontanella Ozino, n 96 - Strona