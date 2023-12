Taekwondo Biella, i risultati della 14° Junior Cup Savona

Ultima gara della stagione 2023 per gli atleti della Asd Kwan Taekwondo Biella che si sono sfidati sui tatami della 14° Junior Cup di Savona.

Nella prima giornata di gara del 9 dicembre, dedicata alle categorie Beginners, Children, Kids e Senior, la squadra biellese si è posizionata 19esima su 31 squadre partecipanti, portando a casa 5 medaglie. Sono sei gli agonisti della sede di Cossato che sono scesi in campo: Ben Massoud Rayen, cintura verde superiore, guadagna l'oro nella categoria - 37.

Federico Bozzo Rolando, cintura verde categoria - 36 e Sara Nieddu, cintura gialla categoria - 37 vincono entrambi l'argento. Alessandro Bagatello, cintura blu categoria - 33 e Giovanni Furlan, cintura blu categoria - 40 si posizionano al terzo posto. Federico Cian cintura verde - 57, solo in categoria non ha potuto scendere sul campo, ma ha sostenuto con tutto il suo entusiasmo i compagni. Ennesima soddisfazione per i maestri della Kwan Roberto Fittabile e Dino Umilio: "Il livello delle competizioni è sempre più alto e i nostri ragazzi si dimostrano pronti e preparati ad affrontare le sfide che si trovano davanti. Non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserverà la stagione 2024".