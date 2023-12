Doppia vittoria per la SPB AM Impianti, 3 a 0 in casa e in trasferta

Tante vittorie per la SPB Monteleone Trasporti, che gioca con tante categorie e riesce a conquistare la maggior parte delle vittorie nei campionati giovanili. Un punto forte della Scuola Pallavolo Biellese che si conferma ad un buon livello tecnico.

Campionati Fipav

SPB AM Impianti vincente a Vercelli in Under 15, con un sonoro 3 a 0 che non lascia spazio ad obiezioni. Partita combattuta quella della SPB Enercom, in Under 17, che riesce comunque a conquistare i tre punti sconfiggendo per 3 a 0 la formazione casalinga di Novara. Grande vittoria anche per la SPB Officina Pozzo in Under 19, che riesce a battere un Volley Novara in crescita e a portare a casa i tre punti in palio.

Campionati UISP

Vincente anche in Under 16 UISP la SPB AM Impianti, che riesce a vincere una bella partita in casa al Villaggio Lamarmora. Un 3 a 0 contro il To Play Kolbe molto importante che sancisce l’attuale imbattibilità dei ragazzi di coach Marangio. Sconfitta per la SPB Lauretana in casa contro il Pianalto Volley, dopo una partita molto combattuta e sul filo del rasoio.

U13 Fipav Girone B

Le due SPB Lanificio di Sordevolo hanno riposato questo weekend.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U13 con tutti gli impegni delle due SPB Lanificio di Sordevolo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/47782

U15 Fipav

Volley Vercelli - SPB AM Impianti 0-3

Parziali: 14-25; 16-25; 15-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U15 con tutti gli impegni della nostra SPB AM Impianti: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/46879 .

Under 16 UISP Girone A

La SPB Impresa Costruzioni Aiazzone ha riposato in questa giornata di campionato.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della U16 con tutti gli impegni della nostra SPB Impresa Costruzioni Aiazzone: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile .

Under 16 UISP Girone B

SPB AM Impianti - To Play Kolbe 3-0

Parziali: 25-17; 25-15; 25-17.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U16 con tutti gli impegni della nostra SPB AM Impianti: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile .

U17 Fipav

Volley Novara - SPB Enercom 0-3

Parziali: 23-25; 20-25; 19-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Enercom: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/46876 .

U19 Fipav

SPB Officina Pozzo - Volley Novara 3-1

Parziali: 25-19; 25-12; 20-25; 25-16.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra SPB Officina Pozzo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/46855/1 .

Under 20 UISP Girone A

La SPB Monteleone Trasporti ha riposato in questa giornata di campionato.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della U20 con tutti gli impegni della nostra SPB Monteleone Trasporti: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile .

Under 20 UISP Girone B

SPB Lauretana - Pianalto 1-3

Parziali: 23-25; 25-23; 23-25; 20-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U20 con tutti gli impegni della nostra SPB Lauretana: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile .

