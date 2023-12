Bonprix Bfb tra le eccellenze del Basket Piemontese

C'era anche la Bonprix BFB tra le squadre premiate nel gran galà del basket piemontese.

A Crescentino, comune europeo dello sport 2023, lunedì 11 dicembre è andata in scena la festa delle eccellenze della pallacanestro regionale. Alla presenza del presidente nazionale FIP Gianni Petrucci, del presidente regionale Giampaolo Mastromarco, dei presidenti di Lega di Serie A maschile e femminile, con l'intervento del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, sono state conferite le onorificenze alle squadre che si sono maggiormente distinte nei campionati 2022/23.

La compagine laniera è stata premiata per la bellissima cavalcata dello scorso campionato che è valsa la promozione in Serie B.

Erano presenti il condottiero dell'impresa coach Giampiero Bertetti, il suo assistente Enrico Riccini, il capitano Sabrina Trucano e il vicepresidente Bfb Giorgio Bertucci.

"Dopo cinque anni" dice quest'ultimo "ritorno a rappresentare la Bfb tra l'elite del basket regionale. E di nuovo mi sento onorato di poter collaborare con una società che sta ottenendo grandi risultati con così poche risorse. Vuol dire che tutta la dirigenza, gli staff, e i coach stanno facendo un gran lavoro. Ma soprattutto, visto che ogni fine settimana sono loro che scendono sul parquet, una menzione speciale va alle ragazze, senza le quali il nostro lavoro non avrebbe alcun senso. Queste onorificenze sono merito loro, loro e degli allenatori, che le prendono da piccole le portano ai successi e le fanno crescere sia come giocatrici che come persone".

La Bonprix BFB è stata premiata per il salto di categoria, ma va ricordato che la scorsa stagione ha vinto anche la Coppa Piemonte. E non bisogna scordare che anche l'Under 17 è arrivata in finale alla medesima coppa di categoria. Quest'anno, mentre la prima squadra sta navigando in zona playoff della Serie B, le Under 17 e 15 stanno ottenendo ottimi risultati. Una nota positiva arriva anche dalle "sorelline" più piccole dell'Under 13 che, nonostante molte di loro siano novizie, mostrano già segnali di crescita.