ASD New Generation Taekwondo a Junior Cup

La stagione agonistica della ASD New Generation Taekwondo si è conclusa nello scorso week end del 9 e 10 dicembre con il torneo di combattimento Junior Cup, a Quiliano (Savona), alla sua quattordicesima edizione. La gara ha coinvolto, come tutte le precedenti, le società tesserate FITA, la Federazione Italiana Taekwondo, appartenente al CONI, unica federazione in Italia che organizza competizioni interregionali, nazionali e di rilievo internazionale nel panorama del Taekwondo.

Andrea Pignolo (cat. Junior), al suo quarto esordio, ha guadagnato l'Oro con la vittoria in finale diretta; Liam Bertoloni, al suo primo esordio nella categoria Senior, anche lui Oro, confermativo della penultima gara a Biella in cui ha ottenuto il primo posto assoluto nella sua precedente categoria; Orsola Hellen Righi e Margot Avondo, entrambe nella categoria Cadets, Yuri Carollo (Senior) hanno perso l'incontro in finale diretta, guadagnando un Argento, ma confermando comunque le loro abilità e la crescita dimostrata nell'ultimo periodo; bronzo per Samuele Manfredo (Senior), che dopo un'assenza di quasi un anno dai campi di gara e un riassetto di peso e categoria importante, sta dimostrando competitività, lucidità e determinazione. Se pur non a medaglia, Elena Bozzo (Cadets), ha dimostrato come sempre grandi capacità in una categoria molto difficile e di altissimo livello. Amichevole per Gabriel Spano (Junior), per assenza di avversari nella sua categoria, combattimento svolto con un avversario di categoria superiore, portato a termine con grande tenacia.