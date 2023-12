A Biella convocate la II^ e III^ Commissione Consiliare

La II^ e III^ Commissione Consiliare sono convocate in forma congiunta alle ore 17,30 di oggi mercoledì 13 dicembre nella sala consiliare di Palazzo Oropa, in via Battistero 4, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

• Approvazione del regolamento per la concessione in uso a terzi di beni immobili comunali;

• Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di proprietà o di superficie e determinazione del prezzo di cessione-concessione per l’anno 2024. proposta al Consiglio;

• Adempimenti ex L.R. n. 15/89 Contributi comunali per interventi relativi ad edifici per il culto – Determinazione della quota per l’anno 2024 – Approvazione programma di intervento;

• Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e attribuzione “Obiettivi per l’anno 2024” ai sensi degli Artt. 19 e 20 del D. Lgs. 175/2016 s.m.i. con contestuale ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anno 2023 ai sensi dell’Art. 30 D. Lgs. 201/2022;

• Tassa sui rifiuti (TARI) – Conferma tariffe piano economico finanziario (PEF) secondo periodo regolatorio 2022-2025 nelle more delle risultanze dell’aggiornamento del semi-periodo 2024/2025;

• Determinazione dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2024;

• Determinazione aliquote IMU anno 2024;

• Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati. Approvazione.