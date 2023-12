I Consigli Comunali dei ragazzi e delle ragazze, premiati i primi vincitori in Regione

«Sono molto emozionata in questo momento - ha ammesso Caucino - e vi ringrazio perché posso toccare con mano il successo di questa iniziativa - per cui ringrazio anche per il grande lavoro i mei uffici regionali, in particolare, la dottoressa Antonella Caprioglio - alla quale già il primo anno hanno risposto 54 Comuni piemontesi, dato importante e non scontato». «Sono soprattutto soddisfatta nel vedere quanti bambini e ragazzi si sono messi in gioco: oggi parte la fase attuativa della legge e il tavolo regionale dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze. Si tratta di un punto di forza valoriale, per il Piemonte, di straordinaria importanza, in quanto mettiamo al centro i ragazzi, diamo loro la parola e chiediamo loro la cosa più importante: di dirci in che modo vogliamo trasformare la nostra società».