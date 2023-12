Coggiola, il panettone zebrato di Luca Piantanida all'insegna della genuinità

Gusto, ricerca e attenta selezione delle materie prime, cura dei dettagli sono il segreto del successo dei panettoni del Panificio Pasticceria Piantanida di Coggiola, in provincia di Biella, dove il titolare Luca Piantanida sforna ogni giorno prodotti da forno e dolci tradizionali e senza glutine, utilizzando farine antiche e pochissimi ingredienti. Nel periodo natalizio il panificio propone una gamma di panettoni ideali per soddisfare le esigenze di tutti.

Il fiore all’occhiello è rappresentato dal panettone “zebrato” che Luca Piantanida ha ideato poco meno di dieci anni fa per celebrare la nascita delle due figlie gemelle e anche per tributare un omaggio alla Juventus. Il panettone è creato unendo due impasti. Nel primo “chiaro” si trovano gocce di cioccolato bianco, nel secondo “scuro” si trovano gocce di cioccolato fondente – che portati in contemporanea alla giusta lievitazione, vengono uniti a mano per creare le zebrature. Il tutto ricoperto da una glassa alle mandorle con le striature più scure.

Accanto al panettone zebrato il Panificio Piantanida sforna anche panettoni tradizionali in tre versioni: classico con uvetta e canditi (arancia e cedro), solo uvetta e con gocce di cioccolato. Tutti i panettoni vengono prodotti anche nella versione senza glutine. Luca Piantanida ha infatti lanciato, dal 2021, la linea “Senza Glutine”, affinando la ricerca e lo sviluppo di prodotti da forno e dolciari privi di glutine e di lattosio, a bassissimo contenuto di amidi e realizzati partendo da farine antiche (sorgo, quinoa, riso, mais) per andare incontro alle esigenze delle persone intolleranti o allergiche.

Il segreto principale nella produzione dei panettoni risiede nel lievito madre che il Panificio Pasticceria Piantanida cura e utilizza dal 1982, anno nel quale è iniziata la produzione di questo dolce natalizio.

“La produzione dei panettoni è da sempre quella che mi dà più soddisfazioni perché dietro ogni singolo panettone c’è una lavorazione lunga e attenta nella quale mettiamo tutte le nostre energie e la nostra passione per questo lavoro – dichiara Luca Piantanida – i nostri panettoni, tradizionali e senza glutine, riflettono la nostra idea e i nostri principi di produzione e offrono alla clientela un prodotto interamente artigianale nato dalla ricerca delle materie prime migliori e da un continuo affinamento delle dinamiche produttive. Il valore aggiunto è dato dal nostro lievito madre che utilizziamo e curiamo per tutto l’anno dal 1982, anno nel quale mio padre ha iniziato la produzione dei panettoni. Negli ultimi dieci anni, a quelli tradizionali, si è aggiunto il panettone zebrato, una varietà particolare che è sempre molto richiesta”.