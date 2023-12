Forza Italia, sabato la cena di Natale

Forza Italia: sabato 16 dicembre ore 20:00 presso Casciana Casazza a Sandigliano, ci sarà la consueta cena degli auguri natalizi, alla presenza del biellese Ministro dell’ Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, del Ministro Paolo Zangrillo e dell’ On. Roberto Pella.

Per il coordinatore Alberto Fenoglio: “Sarà un’ occasione per scambiarci gli auguri natalizi e per confrontarci con i nostri ministri e onorevoli sui temi di politica locale e nazionale”.

Per partecipare contattare i seguenti numeri 3381730213 o 3358313730 oppure scrivere una mail a forzaitaliabiella@gmail.com