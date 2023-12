A 23 anni apre la sua azienda, la storia di Simone: “Credo nel Biellese, ha grandi potenzialità di crescita” FOTO e VIDEO

“La nostra sfida era distribuire tessuti di lusso nel mondo della sartoria su misura. A due anni dall'apertura, siamo presenti in tantissimi paesi del mondo. Siamo una piccola realtà, in forte espansione, pronta ad affrontare le sfide del futuro. Il bilancio è più che positivo”. Parola di Simone Vercella Marchese, giovane imprenditore di 25 anni, originario di Valdilana e residente a Biella.

Da un paio d'anni è alla guida di ValBiella, azienda di manifattura tessile, fondata nel luglio 2021. Ad oggi, conta una dipendente e una decina di persone, tra consulenti e collaboratori esterni. “L'idea del nome – confida - nasce dalla volontà di unire le anime di due territori, Biella e Valdilana, così da dare un'impronta marcata e locale alla nostra realtà imprenditoriale”.

Un'impresa nata un po' casualmente, le cui radici hanno cominciato a farsi strada nei terribili giorni dell'emergenza Covid. “All'epoca studiavo scienze politiche all'Università di Torino – racconta – Tornato a Biella, ho avuto modo di concentrarmi su me stesso e di riflettere sul mio futuro. Da generazioni, la mia famiglia ha lavorato coi tessuti, conosco la materia ma non mi sono mai immaginato a lavorare in questo ambito. Invece, nei mesi del lockdown, qualcosa è scattato dentro di me e ho capito che era questa la mia strada. Creare, cioè, qualcosa di mio nel settore tessile”.

Così, lasciata l'università, si dedica anima e corpo alla costituzione della sua azienda. “Mancavano appena 6 esami alla laurea, per molti è stata una sorpresa – ammette – Ma non per me: non ho rimpianti, ho colto l'attimo e compiuto la mia scelta”. Condivisa dalla famiglia, specialmente dal padre Roberto, oggi titolare della SartorialTex di Trivero, insieme al socio Piermario Trabaldo. “Ha saputo darmi i giusti consigli – sottolinea - Uno su tutti: puntare sulla qualità del prodotto. Che sia sano, bello, di pregio, in grado di corrispondere a determinate caratteristiche a livello performatico”.

Pienamente operativo dal 2022, la ValBiella di Vercella Marchese si stabilisce negli stabilimenti dell'ex Boglietti di Ponderano e da qui comincia a farsi un nome nel circuito internazionale con i suoi tessuti, frutto di una profonda conoscenza della tradizione abbinata ad una forte propensione all'innovazione. “Cerchiamo di essere i migliori per attrarre una clientela sofisticata, alla continua ricerca di tessuti di ottima qualità, rinnovati e ad alta performance – spiega – Sappiamo di essere gli ultimi arrivati ma abbiamo il giusto mix di ambizione ed entusiasmo per dire la nostra sui mercati globali. In questo settore, in continua espansione, ci sono ottimi margini di miglioramento”.

Dall'Argentina all'Australia, passando per gli Stati Uniti, la Cina, l'India e il Medio Oriente: sono diversi, infatti, i partner commerciali a cui l'azienda di Vercella Marchese si rivolge. “Siamo tutte piccole realtà che viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda – evidenzia – Quando si ha a che fare con pari interlocutori, senza alcun intermediario, tutto è più semplice e favorisce ottimi rapporti di collaborazione”.

Ma il legame con il Biellese resta più forte che mai. “L'obiettivo dei prossimi anni è radicarci ancor di più nella nostra provincia, così come in Italia e in Europa – afferma - Credo nel Biellese e nelle sue potenzialità. Viaggiando e confrontandomi con persone provenienti da tutto il mondo, si comprende come Biella sia estremamente conosciuta all'estero. In alcuni casi, ancora di più che in Italia. Forse, dovremmo credere maggiormente nelle nostre qualità. Qui, infatti, ci sono buone opportunità di crescita per chi vuole produrre tessuti di alta qualità”.