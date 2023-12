Salussola: Circolava senza patente e con veicolo privo di assicurazione e revisione, guai per una 62enne

Oggi, 13 dicembre, la Polizia Locale di Salussola ha fermato una donna di 62 anni a bordo di un mezzo che, a primo riscontro, era privo di assicurazione e revisione. Giunti in Comando per ulteriori controlli, la donna risultava essere priva di patente poiché sospesa ad Agosto per guida in Stato di Ebrezza con sospensione del veicolo dalla circolazione per mancanza di Assicurazione e Revisione.

Venivano quindi contestati i verbali per la recidiva nel biennio della mancanza di copertura assicurativa, per aver circolato con veicolo e patente sospesa. La 62enne sarà sanzionata per oltre 5mila euro e segnalata alla Prefettura per i riti del caso.