Intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 nella notte di oggi mercoledì 13 dicembre a Cossato in via Trento.

I soccorsi sono arrivati in aiuto di una donna che era caduta in casa e non riusciva a rialzarsi. Allertato per prima il 118, i sanitari si sono rivolti ai Vigili del Fuoco affinchè aprissero la porta dell'appartamento nel quale si trovava.

Fortunatamente la malcapitata è sempre rimasta cosciente ed è stata affidata ai sanitari per le cure mediche del caso.