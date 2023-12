"Gioielli" di Oropa, Barbara Greggio risponde al lettore che ha segnalato il degrado

leggo delle osservazioni fatte in merito alla Conca di Oropa

leggi anche: "Gioielli d'Oropa, un lettore segnala il degrado" e vorrei porre in evidenza il lavoro svolto sinora e quanto si sta ancora facendo per la valorizzazione di quest'area. Parto da una premessa : l'area è di proprietà privata e non gestita dalla pubblica amministrazione e questo va detto per comprendere competenze ed ambiti d'intervento. La conca è stata subito attenzionata per la scadenza dell'impianto a fune che è stato oggetto d'intervento per ben 5 milioni di euro, frutto di un accordo con la Regione Piemonte per avere due milioni dalla stessa mentre i rimanenti sono oggetto di un mutuo dell'ente comunale e, proprio nelle scorse settimane, i progettisti hanno iniziato a redigere lo studio definitivo, propedeutico all'avvio dei lavori nel prossimo anno per riaprire l'impianto.

L'impianto di Oropa, proprietà privata ed ora in uso ad un Comune, non può essere paragonato ad un impianto come il Mottarone, triste luogo di un'impietosa tragedia che ha calamitato fondi straordinari e che viene gestito con la partecipazione diretta della Regione Piemonte, ente ben più strutturato e soprattutto di livello superiore al Comune e di conseguenza neppure paragonabile.