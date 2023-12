Le RSgirls tutte sul podio anche a Zurigo

Trasferta internazionale molto stimolante e fruttuosa per tre ginnaste della Rhythmic School. A Widen, graziosa cittadina nei pressi di Zurigo, si è disputato nel weekend l'Internationaler Advents – Cup organizzato da RG Mutschellen e dalla Federazione Svizzera di ginnastica Ritmica. In pedana 260 ginnaste provenienti da Germania, Francia, Austria, Lussemburgo, Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti, Svizzera ed Italia.

A difendere i colori della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya: Elena Pavanetto e Ginevra Bravaccino nella categoria allieve e Giulia Sapino fra le junior, che per nulla intimorite hanno sfoderato ottime prestazioni collocandosi stabilmente sul podio. Elena Pavanetto impegnata a palla e nastro ha fatto l’en plein conquistando tre medaglie d’oro: nel concorso generale, alla palla ed al nastro. Ginevra Bravaccino impegnata a cerchio e clavette ha conquistato il primo posto nel cerchio e la quinta posizione nel concorso generale con la prova alle clavette offuscata da qualche imprecisione.

Giulia Sapino si è classificata al primo posto al cerchio ed al nastro, giungendo seconda nel concorso generale. Molto soddisfatta la DT Tatiana Shpilevaya, che ha guidato le ginnaste in pedana nella trasferta elvetica, nel commento alla competizione: “ Le atlete hanno risposto molto positivamente agli stimoli generati dall’affrontare ginnaste molto dotate e tecnicamente ben preparate, in un contesto in cui erano delle sconosciute ed inoltre sottoposte al giudizio di una giuria internazionale. Hanno effettuato ottime performances, molto precise dimostrando buona tecnica, attinenza alle musiche ed eccellente espressività, elementi che hanno indotto la giuria a premiarle con elevate valutazioni che le hanno proiettate ai vertici delle varie classifiche. Torniamo da Zurigo – conclude la tecnica - con la consapevolezza di aver lavorato in modo adeguato durante le ultime settimane e pronte a migliorarci ancora per l’inizio della prossima stagione che avverrà fra poco più di un mese”.

Prossimo appuntamento per tutte le iscritte alla Rhythmic School: sabato 16 dicembre, a partire dalle 17, presso il palazzetto dello sport di Candelo con la Festa di Natale. Tradizionale kermesse dove tutte le partecipanti ai vari corsi societari, unite alle atlete agoniste, hanno la possibilità di esibirsi, in modo individuale o in squadra, e dimostrare a famigliari ed amici le loro performances ed i loro progressi effettuati nel campo della ginnastica Ritmica. Al termine, dopo le premiazioni di rito, un presente per tutte e lo scambio di Auguri per le imminenti festività natalizie con lo staff tecnico, quello dirigenziale e le famiglie di tutte le RSgirls.