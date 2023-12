Callas Divina: all’Accademia Perosi l’evento di Natale dedicato al centenario dalla nascita.

Balzata alle vette della celebrità internazionale anche grazie alle sue frequentazioni e alla infausta liaison con l’armatore greco Aristotele Onassis, Maria Callas resta il prototipo del melodramma del XX secolo.

Il ritratto di una donna profondamente vulnerabile. Un’immensa artista, “la Divina Callas”, che in un decennio, alla fine degli anni ’60, è passata alla storia come una vera icona di stile. Nella lista delle dieci donne più eleganti del mondo Maria Callas ha avuto nell’arco della sua carriera trionfi e consensi. La sua voce ha incantato, commosso e a volte anche stupito. Arte e successo, solitudine e mondanità si sono intrecciati nella vita di Maria.

Il programma di Callas 100 attinge al repertorio che ha consacrato Maria Callas nell’olimpo della lirica.

- G. Puccini, “Mi chiamano Mimi” (La Bohème)

- G. Puccini, “Vissi d’arte” (Tosca)

- L. Cherubini, “io son Medea” (Medea)

- V. Bellini, “Casta diva” (Norma)

- A. Ponchielli, “Suicidio” (La Gioconda)

La dolce e malinconica melodia "Mi chiamano Mimi", tratta da "La Bohème" nella quale Puccini riesce a catturare perfettamente l'animo di Mimi attraverso la sua musica, apre il concerto; "Vissi d'arte" un altro brano iconico di Puccini, tratto dall'opera "Tosca" in cui la melodia potente e drammatica, esprime tutta la disperazione e la rabbia di Tosca, gli succede. E ancora, Luigi Cherubini, la collera e lo sconforto in «Io son Medea» dove Medea, abbandonata dal marito e desiderosa di vendetta, tinge di tinte intense e drammatiche l'aria affidatale dal compositore fiorentino.

"Casta diva" da "Norma" di Vincenzo Bellini, non ha bisogno di presentazioni essendo forse una delle più famose arie del melodramma italiano. Qui Bellini riesce a catturare l'atmosfera mistica e spirituale di questo momento attraverso la sua musica. "Suicidio" tratto dall'opera "La Gioconda" di Amilcare Ponchielli, chiude la sequenza di arie con la melodia intensa e tragica del IV Atto.

Curato da Stefano Giacomelli, Callas 100 prevede un organico inconsueto per il repertorio lirico di Cherubini, Bellini e Puccini in una ricerca linguistico-espressiva atta ad esplorare nuove possibilità sonore.

La presenza in questa formazione di uno strumento proveniente dalla tradizione popolare come la fisarmonica insieme agli strumenti tipici degli organici classici, offre una dimensione insolita e sorprendente. La fisarmonica classica è infatti un medium in grado di coniugare le caratteristiche tecniche e timbriche di tutti i suoi predecessori ed affini, mentre la sua versatilità permette di reinterpretare i timbri dei legni e il repertorio tradizionale con l’influenza di stili moderni.

Cristina Rosa (soprano)

Nel 2022 ottiene il diploma accademico di secondo livello in canto con la votazione di 110 e lode dopo aver allestito e interpretato la Voix Humaine di F. Poulanc presso la Sala del Buonumore del Conservatorio L. Cherubini di Firenze. È selezionata per il workshop tenuto da Davinia Rodriguez, Francesco Micheli e Ron Howell per la 51ªedizione del Biennale College Teatro di Venezia (giugno 2023). Frequenta la Mascagni Academy del Teatro Goldoni di Livorno 2022, dove affina lo studio del repertorio verista sotto la guida di Sonia Ganassi e Vincenzo de Vivo e dove, nel 2021, perfeziona Suzel da L'amico Fritz di P. Mascagni sotto la direzione di Gianna Fratta e Amarilli Nizza. Nel 2018 viene selezionata per una masterclass con Donato Renzetti presso il Conservatorio G. Verdi di Milano . È finalista nei seguenti concorsi: Concorso Internazionale Voci Mascagnane del Teatro Goldoni di Livorno (febbraio 2023), Concorso Internazionale Giancarlo Aliverta di Milano (novembre 2022), Concorso Internazionale Lando Bartolini di Prato (ottobre 2022). Debutterà il ruolo di Mimì nella Bohème di G. Puccini al Teatro Politeama di Prato a dicembre 2023 e il ruolo di Berta nel Barbiere di Siviglia di G. Rossini al Teatro comunale Ebe Stignani di Imola, a novembre 2023. Nel dicembre 2022 debutta Gianni Schicchi di G. Puccini nel ruolo di Nella al Teatro dei Rinnovati di Siena. Tra luglio e agosto 2022 e 2021 prende parte come solista alla Terza e Quarta edizione del Festival Mascagni a Livorno. Nel febbraio 2022 debutta il ruolo di Elle dalla Voix Humaine di F. Poulenc presso l'ambasciata francese di Firenze. Nel 2018 è co-protagonista sul palco del Piccolo Teatro Grassi di Milano per la prima dell'opera God notrain somewhere di Daria Scia, nell'ambito della XVIII edizione della rassegna Tramedautore. Nell'aprile dello stesso anno è Suora cercatrice nella Suor Angelica di G. Puccini, diretta da Marco Alibrando nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Oltre al canto, studia regia teatrale con Pasquale D’Ascola, debuttando come regista a giugno 2018 con l’operetta contemporanea Luft und Duft, composta da Leonardo Damiani, e frequenta i corsi di danza contemporanea con Simone Magnani presso il Conservatorio G. Verdi di Milano tra 2017 e 2018.

Mario Acampa (voce narrante).

Adattamenti musicali a cura di Diego Mingolla.