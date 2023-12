Il Comune di Biella torna a riunirsi: II e III Commissione del 13 dicembre.

La II^ e III^ Commissione Consiliare sono convocate in forma congiunta alle ore 17,30 di mercoledì 13 dicembre nella sala consiliare di Palazzo Oropa, in via Battistero 4, per la trattazione dell’ordine del giorno.

Durante l’incontro un tema cruciale saranno gli immobili, dalla qualità alle quantità territoriali e la concessione di quelli comunali a terzi, nonché i luoghi di culto. Un’altra trattazione di particolare rilievo sarà la Tassa sui rifiuti, che conterrà il bilancio e la spesa complessiva.

Per ulteriori informazioni sarà possibile recarsi alle ore 17:30, presso la Sala consiliare di Palazzo Oropa, mercoledì 13 dicembre.