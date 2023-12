Gae Aulenti, presentato AmbientARTI. L'obiettivo? Creare luogo creativo dove i giovani possano crescere

In questi giorni, la classe 4 CAT IT Geometri Agrari IIS Gae Aulenti ha presentato il progetto AmbientARTI in Cascina Oremo. Oltre alla classe dei Geometri il progetto, iniziato più di un anno fa, ha coinvolto anche una classe del Liceo Artistico e due classi dell'Istituto E. Bona indirizzo socio-sanitario. All’interno di Cascina Oremo il progetto ha esplorato desideri, bisogni e visioni delle Officine del Cambiamento, lo spazio dedicato ai giovani dai 6 ai 18 anni.

In particolare i ragazzi del “Gae Aulenti”, attraverso l'uso di disegni architettonici, programmi come AutoCAD 3D hanno presentato la loro proposta di arredo dei locali facendo le opportune considerazioni su accoglienza e sicurezza, la classe ha sviluppato progetti innovativi e sostenibili, tenendo conto di barriere architettoniche, budget e materiali per gli arredi.

L'obiettivo è creare un luogo accogliente e creativo dove i giovani possano crescere attraverso esperienze significative. All’incontro hanno partecipato il geom. Cesare Allione in rappresentanza del proprio Collegio professionale da sempre vicino alle attività di PCTO del corso Geometri, gli architetti Baietto e Bassetto che hanno curato i lavori di Cascina Oremo, Alberto Maggia, Responsabile Proprietà Immobiliare, Contabilità e Bilancio per la Fondazione CR Biella, il dirigente scolastico Maria Luisa Martinelli dell'Istituto Superiore Gae Aulenti e il prof. Paolo Racchi, che ha guidato e sostenuto i ragazzi in questo affascinante percorso di progettazione.