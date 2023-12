Natale “a tutta birra”: Nel BBQ Pub di Birra Elvo arrivano i prodotti dedicati alle festività

Il Natale è alle porte per tutte le attività, anche in casa Elvo: per festeggiarlo al meglio, il Birrificio ha realizzato una linea di specialità dedicate proprio alla festività più attesa dell’anno.



All’interno del Birra Elvo shop & BBQ Pub di via San Filippo, a Biella, si potranno trovare il tradizionale panettone alla birra, realizzato con la “Doppel Bock”, la birra “Claus” di Natale realizzata con miele di Castagno, i biscotti alle trebbie ed i cioccolatini con distillato di birra.



Da oggi, sino al 24 dicembre, il locale rimarrà aperto dalle ore 10:30 del mattino; ad eccezione di lunedì 18 dicembre che resterà chiuso.



Il BBQ Pub Birra Elvo si trova a Biella, in via San Filippo, 17.

Per info e prenotazioni: 015 3702122



Pagina Facebook: https://www.facebook.com/birrificioelvo

Pagina Instagram Pub: www.instagram.com/birraelvo_bbq_pub