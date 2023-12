Piacenza 1733, rinnovato lo storico outlet

Piacenza 1733 ha deciso di rinnovare il suo storico punto vendita a Pollone, un luogo dedicato alle fibre nobili che da tre secoli l'azienda interpreta con maestria, creando tessuti pregiati e capi di altissima di qualità.

Da luoghi remoti come l’Inner Mongolia al suggestivo Peru, passando per il Sud Africa fino all'Australia, queste preziose fibre vengono lavorate nel territorio biellese e trasformate in capi finiti di abbigliamento maschile e femminile.

L'ampia gamma comprende cappotti, pantaloni, maglieria e si completa con accessori come sciarpe, stole e berretti, creando look sofisticati e alla moda.