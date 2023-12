“Seta. Luoghi e archivi dell’arte serica”: il 14 dicembre la mostra biellese.

Proseguono nel mese di dicembre le attività espositive al Museo del Tessile di Chieri.

Mercoledì 13 dicembre, alle ore 16.00, avrà luogo l’incontro con Giulia Perin, giovane artista in residenza stabile specialista di tintura naturale e Batik, che presenterà la sua installazione artistica Continuum, dove il passaggio delle stagioni si traduce in trasparenze di luce e colori sul tessuto.

«L’opera – rileva l’autrice – è un inno alla costante metamorfosi della Natura attraverso le stagioni’ rappresentate astrattamente in una sequenza di teli tinti con coloranti naturali e cera, che l’osservatore potrà esplorare in una esperienza immersiva, toccando e guardando i veli in controluce».

L’evento, pensato in occasione della festa di Santa Lucia, fa da contrappunto alla mostra «KATAZOME. Arte tessile giapponese da Washington a Chieri», visitabile fino al 23 dicembre 2023.

Dopodiché, il Museo del Tessile di Chieri rimarrà chiuso al pubblico per le consuete operazioni annuali di inventariazione e conservazione preventiva, e riaprirà al pubblico sabato 2 febbraio 2024.

Giovedì 14 dicembre 2023, a Biella, presso il Lanificio Maurizio Sella si inaugurerà la mostra “Seta. Luoghi e archivi dell’arte serica” a cura di Marinella Bianco per l’Associazione Tacafile di Trivero, che ha coinvolto la Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile insieme ad altri partner di prestigio quali la Fondazione Sella, la Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze e la Fondazione Bevilacqua di Venezia in un “viaggio nelle geografie della seta attraverso documenti, immagini e oggetti conservati negli archivi di enti e imprese che ne conservano la storia affascinante”.

A questa mostra, visitabile fino al 10 marzo 2024 e scaturita dal progetto “Silk and Archives - La Via Verde della Seta”, la Fondazione contribuisce esponendo un proprio campionario di sete della fabbrica Guglielmo Ghidini di Torino ascrivibili agli anni Venti del Novecento (per informazioni: www.fondazionesella.org/attivita).

Dichiara la Presidente Melanie ZEFFERINO: «Si avvia così a conclusione un anno intenso per la Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile, divenuta ente di rilevanza culturale meritevole del sostegno istituzionale della Regione Piemonte per il triennio 2021-2023. Tali risorse economiche si sono aggiunte a quelle devolute dal Comune di Chieri, maggior sostenitore, e di altri enti che in questo arco di tempo hanno generosamente contribuito alle attività del Museo, Archivio, Biblioteca e Orto del Tessile di Chieri, in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Compagni di San Paolo e il Consiglio Regionale del Piemonte. A costoro e ai Soci Fondatori che hanno sostenuto le nostre attività con donazioni, impegno e coinvolgimento in vari progetti, va il ringraziamento del Consiglio di Amministrazione e di tutte le persone che operano per la Fondazione».