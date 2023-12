Biella al Parco Commerciale Gli orsi un Natale ricco di attività: il programma.

Per inaugurare il programma di iniziative del periodo natalizio, domenica 17 dicembre dalle 15.00 alle 18.00, Babbo Natale sarà presente a Gli Orsi con un’area allestita a tema, in cui tutti bambini potranno scattarsi foto ricordo con il protagonista indiscusso di queste festività. Torna, sempre il 17 dicembre, l’iniziativa solidale organizzata da i Think Biker. Durante questa giornata, alle 9.30, è previsto l’arrivo dei Babbi Natale biker, a seguire dalle 15.00 ci sarà l’esposizione delle moto nella piazza esterna della struttura. Inoltre, tutti i bambini presenti, insieme all’animazione, potranno fare una gustosa merenda e divertirsi con tutte le attività organizzate. Sempre alle 15.00, per immergersi a pieno nel clima di festa, tutti i presenti potranno ascoltare l’esibizione del Coro natalizio locale 100% Misto.

Venerdì 29 dicembre dalle 15.00 alle 19.00, ci sarà un evento con giochi e sorprese dedicato ai più piccoli. In parallelo, per gli adulti ci sarà un Talk Show con la fashion stylist locale Cristina Lobiasco sulle regole per l’allestimento perfetto del tavolo per le feste, con quiz interattivi, dimostrazioni di mise en place e consigli per il magico cenone di Capodanno.

Sabato 30 dicembre dalle 16.00 alle 18.00, tutti ai fornelli con lo Show Cooking di Daniela Ribezzo, vincitrice dell’edizione 2021 del famoso programma di pasticceria Bake Off Italia e conduttrice del programma “Lo spazio per il dolce” su Food Network e Discovery Plus. Saranno proposte ricette a tema natalizio, con prodotti a marchio Coop, dispensando consigli e rispondendo a tutte le curiosità dei presenti.

L’ultimo evento in programma è rivolto ai più piccoli che, domenica 7 gennaio dalle 16.00 alle 18.00, potranno incontrare Whiskey Il Ragnetto da CoccoleSonore, con uno show interattivo tra musiche e tanto divertimento.

Il Parco Commerciale Gli Orsi è quindi aperto a tutti per vivere, tra risate e compagnia, momenti indimenticabili di un Natale da ricordare.

Calendario delle attività

- 17 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00: Babbo Natale a Gli Orsi.

- 17 dicembre, dalle 9.30: Think Biker.

- 29 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00: Evento per bambini e Talk Show con Cristina Lobiasco.

- 30 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00: Show Cooking di Daniela Ribezzo.

- 7 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00: Whiskey il Ragnetto.