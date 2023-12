"Il Gran Galà di Natale" è l'ultimo degli aperitivi letterari di Alessia Zuppichiatti

Il Gran Galà di Natale è l'ultimo appuntamento degli aperitivi letterari organizzati da Alessia Zuppicchiatti, in collaborazione con Paola Mercandino, che si terrà domani mercoledì 13 dicembre ore 20,00 al Second the Apartment di Biella. L'evento sarà in versione "romanticamenterock". Sarà presente l’esplosiva cantante "LaFrancy" che eseguirà musica live durante la serata. Si richiede un abbigliamento elegante per partecipare all'evento. Il costo per prenotare un posto è di €15 e si può contattare il numero di telefono fornito per effettuare la prenotazione.

