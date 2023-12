“E adesso parliamo di cinema”: la serie di incontri dedicati all’analisi del linguaggio cinematografico.

Ha inizio Giovedì 14 dicembre 2023, alle 18.30, a Villa Ranzoni a Cossato il nuovo ciclo di incontri “E adesso parliamo di cinema”, laboratorio di analisi filmica a cura di Riccardo Poma.

L'edizione 2023/24, la settima, è organizzata da Comune di Cossato e Informagiovani Cossato in collaborazione con VideoAstolfoSullaLuna.

Sono previsti 10 appuntamenti, sempre il giovedì alle 18.30, a ingresso libero e gratuito, aventi come tema l'analisi storica e di linguaggio di film, registi, tematiche e tendenze del cinema contemporaneo e del cinema classico.

DI seguito il programma completo:

1. 14/12/2023 Barbie, Greta Gerwig

2. 21/12/2023 Il sol dell’avvenire, Nanni Moretti

3. 11/01/2024 Marilyn Monroe, fenomenologia di una diva

4. 18/01/2024 Un regista, quattro film: Robert Aldrich

5. 25/01/2024 La paranza dei bambini, Claudio Giovannesi

6. 01/02/2024 La regia come effetto speciale

7. 15/02/2024 Il cinema sulle migrazioni

8. 22/02/2024 Principi, pirati e vampiri, ovvero famosi film girati a Biella

9. 29/02/2024 Oppenheimer, Christopher Nolan

10. 07/03/2024 E se fosse andata così? Viaggio nella distopia cinematografica

Riccardo Poma è laureato al DAMS di Torino. Fotografo e videomaker attivo nel settore istituzionale, insegnante. Cura dal 2011 l'organizzazione di corsi sul cinema in scuole, enti pubblici e privati. Dal 2012 cura laboratori di analisi filmica per il Comune di Cossato o dell'Istruzione/Ministero per i beni e le attività culturali.

Per informazioni: informagiovani@comune.cossato.bi.it