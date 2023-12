Dal Nord Ovest - Tre furgoni e uno scooter in fiamme

Quattro mezzi sono andati a fuoco nella serata di lunedì 11 dicembre, nel parcheggio di via Bezzecca, che collega corso Magenta e corso De Rege, a Vercelli.

L'incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è divampato poco prima delle 23,30: due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenute nel parcheggio in via Bezzecca, di fronte a via Curtatone, per domare il rogo che ha coinvolto tre furgoni e uno scooter.

L'intervento ha permesso la completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area interessata. Non ci sono feriti da segnalare ma i danni ai mezzi sono molto rilevanti: sul posto sono Polizia e i Carabinieri sono intervenuti per gli accertamenti sulle origini del rogo.