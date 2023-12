Sanò, inizia ad Asti il processo

Dopo i diversi rinvii dell’udienza preliminare dovuti a omesse notifiche e il successivo rinvio a giudizio arrivato nelle scorse settimane, prende il via domani, mercoledì 13 dicembre, presso il palazzo di giustizia dell’ex Casermone il processo col quale la sezione penale del Tribunale di Asti intende fare chiarezza sulle presunte irregolarità del concorso pubblico per titoli ed esami che l’Asl Cn2 aveva bandito nel 2022 per arrivare all’individuazione di un nuovo responsabile per la farmacia ospedaliera dell’ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno, posto divenuto vacante nel giugno di quell’anno per la nomina del suo precedente titolare, il dottor Mario Scipione Sanò, alla guida dell’Asl di Biella con la mansione di direttore generale.

Tre i rinvii a giudizio chiesti dal sostituto procuratore Gabriele Fiz e disposti dal Gup Federico Belli. Di fronte al tribunale in composizione collegiale (presidente il dottor Alberto Giannone) compariranno così lo stesso 52enne dirigente originario di Conselve, nel Padovano, difeso dall’avvocato albese Roberto Ponzio; poi la candidata che di quel concorso risultò la vincitrice (la rappresenta l’avvocato Cinzia Nardelli di Torino) e infine una terza persona, anche lei dipendente della farmacia ospedaliera, rappresentata dall’avvocato Ferruccio Rattazzi del foro di Asti.

Del concorso il dottor Sanò presiedeva la commissione esaminatrice. A lui la Procura astigiana contesta non soltanto di non aver rinunciato all’incarico "vista la sussistenza di una situazione di incompatibilità per motivi personali" con la candidata risultata poi vincitrice della selezione, e con la quale sarebbe stato legato da una relazione sentimentale, ma anche di aver rilevato segreti d’ufficio nel fare conoscere alla stessa le tracce possibile oggetto della prova scritta e della successiva prova pratica.

Da qui le accuse di falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, perché nella sua qualità di presidente della commissione, nel verbale della predetta attestante lo svolgimento del concorso, dichiarava falsamente l’insussistenza di una situazione di incompatibilità" esistente invece data la predetta relazione sentimentale. A suo carico, come anche per gli altri due imputati, pesa poi l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio, nel suo caso perché nella qualità di presidente della commissione avrebbe rivelato i contenuti della prova scritta e della successiva prova pratica.

A carico della terza persona l’accusa di favoreggiamento, perché, a conoscenza della relazione sentimentale tra i due, avrebbe aiutato Sanò a mettere in atto la falsificazione a lui contestata. L’avvocato Roberto Ponzio, difensore di Mario Scipione Sanò: "Abbiamo scelto il rito ordinario perché attraverso l’istruttoria dibattimentale intendiamo dimostrare che il mio assistito non ha violato i doveri del proprio ufficio, né rivelato informazioni utili alla candidata risultata vincitrice del concorso. Il dottor Sanò ha tenuto anzi un comportamento assolutamente corretto e imparziale. La candidata più preparata ha vinto il concorso in ragione di una preparazione di cui ha dato provato vincendo concorsi presso altre Asl, oltre a quella di Alba e Bra".