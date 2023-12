Cavaglià, malessere per un'anziana in casa (foto di repertorio)

Anziana in difficoltà nel comune di Cavaglià. Stando alle informazioni raccolte, la donna avrebbe accusato un malessere all'interno della propria abitazione. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, 12 dicembre.

Sul posto i sanitari del 118, oltre ai Vigili del Fuoco, per la prima assistenza alla pensionata. In seguito, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.