Monteleone Trasporti abbraccia la sostenibilità e debutta con il furgone elettrico per le consegne in città.

Efficienza energetica, bilancio ecologico, costi di esercizio e riduzione notevole dell’inquinamento atmosferico sono solo alcuni dei principali argomenti convincenti a favore dell’elettrico.

Monteleone Trasporti S.R.L. viaggia sempre con un occhio di riguardo in tema ambientalistico ed è per questo motivo che presso la propria sede operativa di Benna ha installato le prime due colonnine di ricarica elettrica, mettendo in strada il primo furgone elettrico per le consegne dell’ultimo miglio.

“L’adozione dei veicoli elettrici non è più una questione da affrontare in futuro – spiega Maio Andrea AD di Monteleone Trasporti – l’opportunità di diventare un’azienda più green, sostenibile ed efficiente è già realtà. I veicoli elettrici rientrano nel nostro piano strategico al fine di abbassare ulteriormente le emissioni inquinanti legate all’esercizio della nostra attività.

Crediamo fortemente nella Distribuzione e nella Logistica sostenibile, attenta alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute di tutti.

Nell’attesa di capire quale sarà il futuro dei trasporti pesanti, con camion Elettrici o camion a Idrogeno, alla Monteleone Trasporti ci impegneremo a intraprendere la via della transizione green, con l’obiettivo di mettere sia la sostenibilità che il cuore sulla strada”.