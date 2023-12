Ospedale di Biella: operativo il nuovo robot chirurgico, venti interventi in un mese, FOTO e VIDEO

Solo nel primo mese dal suo arrivo in ospedale a Biella, sono stati realizzati 19 interventi (oggi martedì 12 dicembre è previsto il 20°) con l'utilizzo della piattaforma Da Vinci XI IS4000, il robot chirurgico del valore di 2,5 milioni di euro acquistato grazie al supporto finanziario della cordata guidata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella unitamente al Fondo Edo Tempia Odv e all' Associazione Amici dell'Ospedale. La presentazione ufficiale è avvenuta ieri lunedì 11 dicembre in ospedale. L'introduzione della piattaforma robotica rientra in una strategia di investimenti tecnologici definiti in un'ottica di rinnovamento del presidio biellese in vista del 2024, quando la struttura compirà dieci anni dalla sua inaugurazione.

Le prime specialità a partire sono state urologia e chirurgia generale, mentre ginecologia e otorinolaringoiatria stanno proseguendo training di addestramento. Tra i primi interventi che sono stati realizzati ce ne sono riguardanti prostata, reni, colecisti e intestino.

"È la prima pagina di un nuovo capitolo – ha dichiarato il Direttore Generale ASLBI, Mario Sanò ieri lunedì 11 dicembre alla presentazione alla sala convegni dell'ospedale – che si apre sul futuro del nosocomio di Biella. È un progetto che oggi idealmente consegniamo alla comunità e in cui Biellesi nei prossimi anni potranno fare la differenza, vincendo una scommessa importante per il futuro. Non è stato facile portare questa piattaforma a Biella, abbiamo dovuto superare tanti ostacoli, ma ce l'abbiamo fatta e ne siamo orgogliosi”.

Alle parole del Direttore Sanò fanno eco quelle del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo: “Nelle poche settimane intercorse tra l'annuncio dell'avvio del progetto e questa conferenza stampa i nostri medici, gli operatori sanitari hanno seguito numerose ore di training e formazione portando il nostro ospedale, già oggi, a un livello superiore. Sempre più la medicina sarà legata alla capacità di avere e utilizzare al meglio strumentazioni tecnicamente evolute, interattive e mini invasive. Quel futuro è già qui e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con la rete di tutti i partner pubblici e privati a fianco dell'Asl di Biella, vuole farne parte attiva perché la qualità e attrattività di un territorio passa anche dalla qualità della cura che sa offrire. Nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato voglio infine fare un appello ai cittadini tutti: l'ospedale è un prezioso bene collettivo, la sanità è una questione che ci riguarda tutti in prima persona, ricordiamoci dunque di dare il nostro contributo, noi lo abbiamo già fatto".

Tra i benefici che sono stati presi in considerazione in vista dell'utilizzo della piattaforma, ci sono ridotto tempo operatorio, con maggior precisione e sicurezza per paziente in termini di sanguinamento e conseguente richiesta di trasfusioni e pressoché assenza di cicatrici.

"La collaborazione con il territorio - sostiene Viola Erdini, Vicepresidente del Fondo Edo Tempia e Presidente della Fondazione - in questo caso con Amici dell'Ospedale e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha lo scopo di tenere la nostra provincia al passo con i tempi o in qualche caso di essere all'avanguardia".

"Credo succeda in ogni lavoro che ad un certo momento in consueto aggiornamento non basti più e che accorciare una distanza dal rapido incedere del progresso diventi inderogabile - ha commentato il Presidente dell 'Associazione Amici dell'ospedale di Biella Leo Galligani - . La robotica aggiungerà capacità sovrumana di precisione e resistenza. Il secondo progetto è la "sala Ibrida" per i reparti di chirurgia vascolare, cardiologia, radiologia interventistica, una grande sala con la più avanzata tecnologia per diagnosi ed interventi che consentirà di raggiungere gli organi più lontani e delicati attraverso un vaso per risolvere patologia ad elevata complessità".