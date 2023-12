Piano neve 2023, viaggiare sicuri con i consigli della Polizia

“Per prevenire e fronteggiare le criticità dovute al maltempo, come ogni anno, è stato predisposto un "Piano neve" di Viabilità Italia. Sapere per tempo quali possono essere le accortezze da adottare in caso di neve o ghiaccio permette di viaggiare in sicurezza e per conoscere gli scenari meteo le condizioni del traffico, consultare anche i comunicati di Viabilità Italia”. Lo scrive la Polizia di Stato sul proprio sito web.

E aggiunge: “Inoltre è possibile mantenersi costantemente informati anche chiamando il numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S., ascoltare le trasmissioni di Rai Isoradio (FM 103.3) e i notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3); oppure consultare il sito web cciss.it e mobile.cciss.it, nonché i siti internet delle singole Società concessionarie autostradali”.