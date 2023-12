Cossato, tariffe e imposte invariate: arriva archivio edilizio informatizzato, è il 1° nel Biellese

Tariffe invariate e prossimamente un archivio edilizio completamente informatizzato. Queste le principali novità emerse ieri mattina, 11 dicembre, in occasione della conferenza stampa di presentazione del bilancio di previsione, alla presenza degli organi di stampa locali.

Grande la soddisfazione dell'amministrazione comunale di Cossato, rappresentata dal sindaco Enrico Moggio e dal vice (nonché assessore al Bilancio) Carlo Furno Marchese. “Grazie al lavoro di tutti sono stati raggiunti risultati eccezionali – sottolinea il primo cittadino – Anche quest'anno, i servizi e gli standard qualitativi sono stati mantenuti e le tariffe non sono state minimamente toccate. In questi 5 anni, si è operato con grande armonia e ognuno, nel proprio settore, ha fatto la sua parte per arrivare al risultato finale. Il merito è di tutti e va sicuramente ringraziato il personale comunale per l'opera svolta”.

Ma come si è arrivato a tutto questo? “Gestendo in maniera oculata la spesa e le entrate – spiega Furno Marchese – In questi anni, si è cercato di mettere a posto i parametri economici, diminuire i mutui e utilizzare maggiormente l'avanzo di amministrazione, prestando particolare attenzione ai tassi e ricercando sempre fondi regionali ed europei”. Basti pensare che, nell'ultimo quinquennio, il Comune ha ottenuto 7 milioni di euro di finanziamenti, sempre impegnati per opere e interventi.

Nella gestione delle entrate, si è assistito ad un miglioramento delle riscossioni, specialmente degli insoluti, con un recupero di oltre il 30% sull'IMU e di 12mila euro (su 15mila) sulla mensa. Invariate anche le imposte comunali (IUC e IMU). “L'indebitamento è calato di circa 800mila euro rispetto allo scorso anno – delinea Furno Marchese – In previsione, nel 2024, è di poco più di 6 milioni di euro. Quando arrivai qui in Comune, 15 anni fa, era di quasi 18 milioni. È sceso di 2/3. Segno evidente del buon lavoro svolto in tutto questo tempo”. Infine, la copertura del servizio a domanda individuale si assesta sul 58,68%.

Chiaro, invece, il programma delle opere pubbliche, con un'importante notizia: presto il Comune avrà a disposizione un archivio edilizio informatizzato, rivolto ai professionisti. “Potranno accedere alle pratiche senza venire negli uffici comunali, seguendo determinate procedure – annuncia Moggio – È il primo nel Biellese e contribuirà a migliorare le attività della macchina amministrativa, liberando personale, che sarà a disposizione per altre mansioni”.

Il 2024 sarà anche l'anno del compimento di alcune opere che andranno a modificare radicalmente il volto di Cossato. “Speriamo sia la parte iniziale di un fitto programma di lavori pubblici che vorremmo portare a termine nei prossimi anni – evidenzia Moggio – Tra qualche mese sarà ultimato il trasferimento degli uffici, con l'apertura al pubblico. Siamo in una fase avanzata del progetto, con la posa dei pavimenti e la tinteggiatura. Poi, sarà il turno del trasloco. Sicuramente porterà dei miglioramenti sotto l'aspetto organizzativo”.

A questo, si aggiunge la riqualificazione della parte iniziale di via Mercato. “Una sfida lanciata all'inizio del mio mandato e in fase di ultimazione – enuncia il sindaco di Cossato – Cioè abbattere l'ex Palazzo Enel e creare un nuovo spazio per rivitalizzare l'intera area”. In terza battuta, la giunta Moggio punterà ad ottenere un finanziamento della regione Piemonte (per l'80%) per la ristrutturazione della manica del torchio all'interno di Villa Ranzoni, dove verrà ospitata la sala consiliare. Infine, è in previsione il rifacimento della pista di atletica, con l'impiego di un bando di circa 700mila euro.