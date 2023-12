Rugby, colpo di scena: Biella in testa alla classifica con Torino

Al termine dell’ottava giornata del Campionato di Serie A Maschile, la Federazione Italiana Rugby aveva attribuito cinque punti a Cus Torino dopo la vittoria in trasferta contro Rugby Calvisano, ottenuta con il punteggio di 22-30. In realtà Cus Torino, seppur vincente, ha realizzato solo tre mete, pertanto non meritava il punto di bonus. Di fatto con quattro punti acquisiti, Cus Torino rimane in testa alla classifica appaiato a Biella Rugby a quota 32. Seguono Asd Rugby Milano a quota 28 e Rugby Parabiago con 24 punti.

Corrado Musso, direttore sportivo Biella Rugby: “Contenti per il lavoro svolto fino a questo momento dai ragazzi e da tutto lo staff tecnico, il merito è tutto loro che preparano la partite e scendono in campo ogni domenica. La strada è ancora lunga e il campionato molto complicato, quindi come fatto fino ad ora, continueremo a focalizzare partita dopo partita senza concentraci eccessivamente sulla classifica”.