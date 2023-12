Ponderano, da Albatros un corso Trackman per i professionisti del Golf, FOTO

Il mondo del Golf, in costante crescita, si prepara a un’esperienza senza precedenti e grazie ad Albatros, il più grande centro italiano dedicato al Golf Indoor, presenta il corso di Trackman, per praticare questo splendido sport anche al coperto.

Il meeting, dedicato a tutti i professionisti e agli operatori di settore, si concentrerà sulla tecnologia che permette di praticare sport tutto l’anno, al riparo dal freddo invernale. La tecnologia Trackman, con la sua precisione e affidabilità, garantirà una formazione di alto livello, consentendo ai partecipanti di affinare le proprie abilità golfistiche indipendentemente dalle condizioni meteorologiche esterne, potendo migliorare ogni aspetto della propria tecnica e confrontandola con i migliori golfisti al mondo. Ma la tecnologia sarà anche al servizio anche dei neofiti, che grazie a un’attenta analisi potranno comprendere sin da subito i rudimenti del Golf.

Venerdì 15 dicembre - ore 17:00, per maestri e professionisti, sarà possibile scendere in campo per acquisire competenze di alto livello, grazie alla precisione e all’affidabilità del sistema Trackman. La sede Albatros, in Via Cascina Nuova 27, a Ponderano, diventerà il punto di incontro per gli appassionati, istruttori e maestri, desiderosi di approfondire le proprie competenze, sfruttando al massimo le potenzialità della tecnologia balistica adattata al Golf.