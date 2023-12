Karate, Thomas Galeotti 5° alla Youth League Venice 2023

Si è svolta nel fine settimana a Jesolo la Youth League Venice Cup, tappa del campionato mondiale giovanile di karate, dove l’atleta biellese Thomas Galeotti ha ottenuto un prestigioso 5° posto nella specialità kata, con 85 atleti tra i migliori al mondo di categoria U21. Partendo da una pool molto difficile, Thomas riusciva a superare i primi tre turni aggiudicandosi poi l’accesso alla finale per il bronzo, in bilico fino alla fine e che poi perdeva per soli 0,40.

Era solo questione di tempo. Il ritorno di Galeotti Thomas ai piani alti delle gare internazionali di karate si è fatto attendere poco più di un anno quando l’atleta ex Talarico Karate Team ora Arti Orientali Cantù, è passato dallo shito ryu allo shotokan.

Dopo i tanti risultati ottenuti con il primo, tra cui spiccano il bronzo europeo individuale con la nazionale, i vari podi ai campionati italiani oltre agli innumerevoli nazionali ed internazionali di cui quelli in azzurro, si è fatta strada la necessità di alzare ulteriormente l’asticella per poter mantenere quei contatti con il team azzurro notoriamente di scuola shoto di cui ne ha fatto parte per tutta l’attività giovanile. Un percorso molto difficile ed impegnativo che Thomas ha voluto comunque intraprendere ben conscio degli ulteriori sacrifici che avrebbe comportato.

Tante le competizioni di alto livello affrontate nel corso dell’anno a testimonianza del progressivo miglioramento dell’atleta, dai campionati italiani di categoria U21 e assoluti, alle Youth League di A Coruna in cui spicca un importante 7° posto, Porec e la stessa Venice, per poi arrivare al debutto nelle internazionali di serie A con Kocaeli, Atene e Matosinhos. I prossimi appuntamenti che vedranno Thomas impegnato sui tatami saranno la serie A di Atene del prossimo gennaio, i campionati italiani assoluti di febbraio e le Youth League di Fujairah e A Coruna rispettivamente di fine febbraio e maggio.