Il Presepe di Rivò a Coggiola: un connubio fra tradizione e originalità.

Nella suggestiva frazione di Rivò, nel comune di Coggiola, è giunto il momento di celebrare la tradizione natalizia con il ritorno del presepe a grandezza naturale. Un evento atteso che ha preso vita in questi giorni grazie all’impegno degli “Amici del Presepe”, che da oltre 10 anni si dedicano al “popolamento” dello scenario natalizio.

Per l’occasione sono state collocate oltre 130 statue: “Inizialmente i manichini non erano molti, ma col tempo siamo riusciti a riprodurre molte figure differenti – raccontano gli organizzatori – L’obiettivo è di creare un connubio fra gli antichi e moderni mestieri, in modo da preservare la tradizione della piccola frazione, ma al tempo stesso di renderlo un’attrazione da scoprire”.

I personaggi (umani e animali) attaccati al passato e alla storia del paese si mescolano armoniosamente, creando scenografie e situazioni sempre più ricche: popolano abitazioni, anfratti nascosti o ampi “palcoscenici” per inscenare un teatro naturale ricco atmosfere, sorprese e novità.