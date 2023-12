Festa della Luce a Casa Zegna

Domenica 17 dicembre alle 15.30 la Fondazione Zegna propone un pomeriggio dedicato alla creatività per celebrare l’attesa del Natale in occasione delle giornate più corte dell’anno. Nel laboratorio natalizio, adatto a famiglie con bambini da 6 anni in su, ci sarà l’opportunità di creare lanterne decorate che illumineranno di magia le sale della mostra permanente “From Sheep to Shop”.

Le luci guideranno i piccoli partecipanti in una emozionante caccia al tesoro, un’avventura che coinvolgerà grandi e bambini in un viaggio attraverso la storia di Ermenegildo Zegna. A conclusione della giornata, una deliziosa cioccolata calda renderà l’atmosfera ancora più avvolgente e festosa. Il laboratorio è aperto a tutti, con contributo libero. Per partecipare è necessaria la prenotazione: casazegna@fondazionezegna.org

Età consigliata: a partire da 6 anni.