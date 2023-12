Biella, oggi 11 dicembre ultimo giorno per compilare il censimento della popolazione online

Mancano ancora circa 400 famiglie all’appello, su un totale di 1.835 famiglie estratte da Istat.

Alla data del 7 dicembre, 902 famiglie hanno scelto la compilazione autonoma online, mentre 391 sono state intervistate da un rilevatore Istat o da un operatore comunale in via Battistero 4. Per un’ottantina di famiglie invece, il questionario non è più da compilare, in quanto i suoi componenti sono nel frattempo trasferiti ad altro indirizzo o deceduti.

In questi giorni i rilevatori ISTAT stanno distribuendo avvisi alle famiglie che non vi hanno ancora provveduto, con un recapito telefonico da contattare per ricevere un aiuto a domicilio.

Per qualsiasi dubbio su come procedere, potete contattate il Comune di Biella, ufficio Censimento, all’indirizzo mail: censimento@comune.biella.it oppure per telefono allo 015-35071 (nei giorni di apertura del Comune, orario lun-ven 9-12).

Un operatore è a vostra disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie.

Non aspettate l’ultimo giorno: La scadenza ultima è il 23 dicembre 2023 e non ci saranno proroghe.

Ricordiamo che la partecipazione al Censimento è un obbligo di legge e chi non vi aderisce rischia una sanzione.